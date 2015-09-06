丰田携手美国两大高校研究自动驾驶汽车技术

路透底特律9月4日 （记者 Paul Lienert） - 丰田汽车(7203.T)携手美国两大高校，进行旨在推动公司研发自动驾驶汽车的人工智能技术研究。

丰田汽车周五称，公司将在未来五年投资5,000万美元，在这两所高校建联合研究中心。这两所高校分别是麻省理工学院和斯坦福大学。

这两所高校拥有顶级工程和计算机科学项目，汽车行业从这两所高校大量招募人才。

丰田汽车称，已经聘请Gill Pratt来管理其新的研究中心。Pratt为美国国防部DARPA研究部门的前项目经理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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