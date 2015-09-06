丰田携手美国两大高校研究自动驾驶汽车技术

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透底特律9月4日 （记者 Paul Lienert） - 丰田汽车(7203.T)携手美国两大高校，进行旨在推动公司研发自动驾驶汽车的人工智能技术研究。
丰田汽车周五称，公司将在未来五年投资5,000万美元，在这两所高校建联合研究中心。这两所高校分别是麻省理工学院和斯坦福大学。
这两所高校拥有顶级工程和计算机科学项目，汽车行业从这两所高校大量招募人才。
丰田汽车称，已经聘请Gill Pratt来管理其新的研究中心。Pratt为美国国防部DARPA研究部门的前项目经理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。