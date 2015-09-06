丰田携手美国两大高校研究自动驾驶汽车技术

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律9月4日 - 丰田汽车 携手美国两大高校，进行旨在推动公司研发自动驾驶汽车的人工智能技术研究。
丰田汽车周五称，公司将在未来五年投资5,000万美元，在这两所高校建联合研究中心。这两所高校分别是麻省理工学院和斯坦福大学。
这两所高校拥有顶级工程和计算机科学项目，汽车行业从这两所高校大量招募人才。
丰田汽车称，已经聘请Gill Pratt来管理其新的研究中心。Pratt为美国国防部DARPA研究部门的前项目经理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”