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国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 16:45 BJT

丰田汽车上调全年获利预期 受益于日圆走软及削减成本

路透东京2月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。

丰田预计截至3月底的本财年全年净利为1.7万亿日圆(150.8亿美元)，之前预计为1.55万亿日圆。丰田预计营业利润为1.85万亿日圆，高于11月预计的1.7万亿日圆。

分析师预计丰田全年净利1.721万亿日圆，营业利润为2.02万亿日圆。

丰田仍预计全年获利低于上年度创纪录的2.31万亿日圆，但获利前景有所改善，因预计本财年日圆兑美元平均将在107日圆左右，兑欧元在118日圆，此前预计日圆兑美元和欧元分别为103日圆和114日圆。(完)

(编译 王琛；审校 蔡美珍)

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