丰田汽车上调全年获利预期 受益于日圆走软及削减成本

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
丰田预计截至3月底的本财年全年净利为1.7万亿日圆(150.8亿美元)，之前预计为1.55万亿日圆。丰田预计营业利润为1.85万亿日圆，高于11月预计的1.7万亿日圆。
分析师预计丰田全年净利1.721万亿日圆，营业利润为2.02万亿日圆。
丰田仍预计全年获利低于上年度创纪录的2.31万亿日圆，但获利前景有所改善，因预计本财年日圆兑美元平均将在107日圆左右，兑欧元在118日圆，此前预计日圆兑美元和欧元分别为103日圆和114日圆。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”