丰田上调本财年营业利润预估 得益于日圆贬值

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透东京2月4日 - 全球最大的汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)周三将营业利润预估上调8%，因日圆贬值提振海外营收价值，盖过了国内需求下滑的影响。
丰田汽车现在预计，截至3月31日的财年将录得创纪录的2.70万亿(兆)日圆(229.3亿美元)营业利润。丰田此前预期为2.5万亿日圆，汤森路透I/B/E/S访查的30名分析师平均预期为2.762万亿日圆。
丰田公布，10-12月当季营业利润增长27%至7,628.8亿日圆，15位分析师原本预期为6,902.1亿日圆。丰田还将当前财年的美元兑日圆汇率预估从104日圆改为109日圆。
日圆贬值利好丰田，该公司在日本生产的汽车有约半数用于出口。近年来在日圆徘徊在纪录高位之际采取的削减成本举措，也对丰田的获利产生帮助。
在丰田最大的市场--美国，丰田的表现胜过其他日本对手，因其产品阵容囊括所有车型。能源价格下滑打击到丰田Prius和其他节能车型的销售，但提振旗下Lexus奢侈品牌、皮卡和其他高利润率车型的需求。
观察人士目前等待于2016年3月丰田为期三年的冻结新厂计划结束，该计划旨在防止盲目扩张。同时，外界普遍预期产能约束料抑制销量增长。
丰田上个月表示，预计其2015日历年度全球销量下滑1%，受日本销量大幅下滑拖累。受上调消费税影响，日本汽车销量减少。
丰田股价收高2.4%，日本股市日经指数.N225收高2.0%。丰田在收盘后公布业绩。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。