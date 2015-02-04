丰田上调本财年营业利润预估 得益于日圆贬值

路透东京2月4日 - 全球最大的汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)周三将营业利润预估上调8%，因日圆贬值提振海外营收价值，盖过了国内需求下滑的影响。

丰田汽车现在预计，截至3月31日的财年将录得创纪录的2.70万亿(兆)日圆(229.3亿美元)营业利润。丰田此前预期为2.5万亿日圆，汤森路透I/B/E/S访查的30名分析师平均预期为2.762万亿日圆。

丰田公布，10-12月当季营业利润增长27%至7,628.8亿日圆，15位分析师原本预期为6,902.1亿日圆。丰田还将当前财年的美元兑日圆汇率预估从104日圆改为109日圆。

日圆贬值利好丰田，该公司在日本生产的汽车有约半数用于出口。近年来在日圆徘徊在纪录高位之际采取的削减成本举措，也对丰田的获利产生帮助。

在丰田最大的市场--美国，丰田的表现胜过其他日本对手，因其产品阵容囊括所有车型。能源价格下滑打击到丰田Prius和其他节能车型的销售，但提振旗下Lexus奢侈品牌、皮卡和其他高利润率车型的需求。

观察人士目前等待于2016年3月丰田为期三年的冻结新厂计划结束，该计划旨在防止盲目扩张。同时，外界普遍预期产能约束料抑制销量增长。

丰田上个月表示，预计其2015日历年度全球销量下滑1%，受日本销量大幅下滑拖累。受上调消费税影响，日本汽车销量减少。

丰田股价收高2.4%，日本股市日经指数.N225收高2.0%。丰田在收盘后公布业绩。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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