丰田汽车宣布调整公司结构 侧重于产品线

路透东京3月2日 - 全球销量最大的汽车生产商--日本丰田汽车(7203.T)周三宣布对公司结构进行重大调整。随着产量触及纪录高点，该公司力争优化决策过程并改善生产管理方式。

该公司声明称，从4月开始，公司事业部将从目前的四个增加至九个，目的在于让丰田成为一家由基于产品的部门构成的公司，而非基于职能的部门构成的公司。

三个新成立的事业部将分别致力于紧凑型、中型和商用型汽车，其他部门则把重点放在车联网汽车和研究与工程方面。

公司将保留现有的雷克萨斯(Lexus)豪华车部门，以及两个负责区域性市场的部门，此外还将留有一个专门的动力总成部门。

丰田调整组织结构后，将更加强调终端产品。此前该公司公布2015年全球汽车销量达1,010万辆。公司还将开始采用新型标准化工程平台进行生产，采用该平台后，汽车可以根据自身尺寸共享更多通用零部件，生产成本最多可减少20%。(完)