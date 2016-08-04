丰田汽车调降全年营业利润预估 因日圆走强冲击

路透东京8月4日 - 丰田汽车(7203.T)周四调降全年营业利润预估，预计将较上年大幅下降44%，因日圆走强料给公司带来更大的冲击。

丰田汽车按市值计算是全球最大的汽车生产商，目前预计全年营业利润将达到1.6万亿日圆(157.6亿美元)，前次预估为1.7万亿日圆。

新的预估是基于更强的日圆汇率假设，即日圆兑美元约为102日圆，日圆兑欧元为113日圆，之前的预估假设分别为105和120。

丰田汽车预计汇率波动将对当前年度的全年营业利润造成1.12万亿日圆的影响，前次预估为9,350亿日圆。

丰田称将会进一步削减劳工成本以及其他支出，借以抵消汇率造成的更大影响。

丰田预期，因日圆升值影响，4-6月当季营业利润减少15%至6,420亿日圆。较汤森路透I/B/E/S/调查显示，受访的11位分析师平均预估为4,935亿日圆。

丰田表示，就汽车销售来看，今年第一季全球销量增加，拜日本、欧洲和亚洲市场销售提高所赐，不过北美和其他地区销量下滑。

丰田预期，全年来看包括北美、欧洲和亚洲在内的地区，汽车销量将会高于此前预期，不过维持全球销量目标不变。(完)