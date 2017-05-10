丰田汽车预计当前财年营业利润下降20% 因营销支出增加

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透东京5月10日 - 全球第二大汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)周三预估今年营业利润将减少20%，因该公司预计全球汽车销售将基本持平，而营销活动支出增加。
丰田预计，在截至3月的财年营业利润为1.6万亿(兆)日圆(140.6亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S访查的25位分析师平均预估的2.3万亿日圆，而且低于刚刚结束的财年录得的1.99万亿日圆。
丰田的预估假定当前财年日圆兑美元汇率平均约为105日圆，上财年为108。
丰田还表示，将回购至多1.65%的股票，价值2,500亿日圆。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。