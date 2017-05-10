丰田汽车预计当前财年营业利润下降20% 因营销支出增加

路透东京5月10日 - 全球第二大汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)周三预估今年营业利润将减少20%，因该公司预计全球汽车销售将基本持平，而营销活动支出增加。

丰田预计，在截至3月的财年营业利润为1.6万亿(兆)日圆(140.6亿美元)，低于汤森路透I/B/E/S访查的25位分析师平均预估的2.3万亿日圆，而且低于刚刚结束的财年录得的1.99万亿日圆。

丰田的预估假定当前财年日圆兑美元汇率平均约为105日圆，上财年为108。

丰田还表示，将回购至多1.65%的股票，价值2,500亿日圆。(完)