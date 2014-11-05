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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 15:12 BJT

更新版 1-日股业绩：丰田汽车将财年获利预估上调9%，日圆走弱是主因

7-9月当季，日圆下跌8%，再加上成本节约措施，帮助丰田的第二季获利创下纪录高位。

该公司的第二季营业利润增长11.3%，至6,592.2亿日圆，汤森路透I/B/E/S访问的13位分析师平均预测为6,507亿日圆。净利增长23%，至5,390.6亿日圆。

丰田汽车在其最大市场美国的销售表现强劲，得益于经济复苏、信贷宽松以及汽油价格降低。丰田将北美市场的销量预估由271万辆小幅上调至274万辆。

但中国市场前景存在不确定性，过去一周本田汽车 和日产汽车 均下调了在中国的销售预估，指称经济疲软。

丰田汽车的目标是今年在华汽车销量至少增长五分之一，至110万辆以上。与本田和日产不同的是，丰田与在华的合作伙伴一汽集团 和广汽集团 过去几个月的销量均出现增长。

在财报公布前，丰田汽车股价收高0.1%，日股指标股指日经指数 收高0.4%。(完)

(编译 洪曦/李春喜; 审校 高琦)
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