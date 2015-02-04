更新版 1-日股业绩：丰田上调本财年营业利润预估，得益于日圆贬值

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
(新增细节)
* 预计本财年营业利润为2.7万亿日圆，此前预期为2.5万亿日圆
* 日圆贬值提振丰田出口获利
* 为期三年的冻结新厂计划料限制销量增长
路透东京2月4日 - 全球最大的汽车制造商--日本丰田汽车 周三将营业利润预估上调8%，因日圆贬值提振海外营收价值，盖过了国内需求下滑的影响。
丰田汽车现在预计，截至3月31日的财年将录得创纪录的2.70万亿(兆)日圆(229.3亿美元)营业利润。丰田此前预期为2.5万亿日圆，汤森路透I/B/E/S访查的30名分析师平均预期为2.762万亿日圆。
丰田公布，10-12月当季营业利润增长27%至7,628.8亿日圆，15位分析师原本预期为6,902.1亿日圆。丰田还将当前财年的美元兑日圆汇率预估从104日圆改为109日圆。
日圆贬值利好丰田，该公司在日本生产的汽车有约半数用于出口。近年来在日圆徘徊在纪录高位之际采取的削减成本举措，也对丰田的获利产生帮助。
在丰田最大的市场--美国，丰田的表现胜过其他日本对手，因其产品阵容囊括所有车型。能源价格下滑打击到丰田Prius和其他节能车型的销售，但提振旗下Lexus奢侈品牌、皮卡和其他高利润率车型的需求。
观察人士目前等待于2016年3月丰田为期三年的冻结新厂计划结束，该计划旨在防止盲目扩张。同时，外界普遍预期产能约束料抑制销量增长。
丰田上个月表示，预计其2015日历年度全球销量下滑1%，受日本销量大幅下滑拖累。受上调消费税影响，日本汽车销量减少。
丰田股价收高2.4%，日本股市日经指数 收高2.0%。丰田在收盘后公布业绩。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.