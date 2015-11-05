日本个股：丰田汽车对亚洲市场前景看法谨慎

路透东京11月5日 - 日本丰田汽车 周四表示，对亚洲市场的前景看法谨慎，此前公司下调全年营收预期，考虑到该地区销量下滑的影响。

丰田高管Tetsuya Otake对记者表示，“汽车市场，特别是发达经济体的市场仍将保持强劲，但亚洲的复苏可能不会像我们期望的那样，所以我们对新兴市场的预期更为谨慎。”