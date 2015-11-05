日本个股：丰田汽车对亚洲市场前景看法谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月5日 - 日本丰田汽车 周四表示，对亚洲市场的前景看法谨慎，此前公司下调全年营收预期，考虑到该地区销量下滑的影响。
丰田高管Tetsuya Otake对记者表示，“汽车市场，特别是发达经济体的市场仍将保持强劲，但亚洲的复苏可能不会像我们期望的那样，所以我们对新兴市场的预期更为谨慎。”
丰田还表示，还将继续使用质量最好的外包安全气囊气体发生器。前一日，本田汽车 表示将不再使用日本高田公司 的安全气囊气体发生器。(完) (翻译 张荻； 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”