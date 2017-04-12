丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利

路透东京4月12日 - 日本丰田汽车(7203.T)称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 (7267.T)营销面向日本老年人口的行动设备的行列。

丰田周三称，其机器人行走辅助系统将于2017年底上市；本田在两年前推出了类似设备。丰田是全球第二大汽车制造商，10年前开始研发康复机器人。

医院及其它护理提供商可租用这一专为下肢瘫痪患者设计的辅助系统，每月租金为35万日圆(3,196.93美元)，另有初始使用费100万日圆。

“该系统将为老年人提供辅助，可让他们过上更为独立的生活，也可为护理他们的人提供支持，”丰田在声明中称。

据国际机器人联合会，在全球范围内，2016-2019年老年人和残疾人辅助机器人的总销量将达到约37,500部，预计接下来20年将出现大幅增长。(完)