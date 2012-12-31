日本个股: 美国地区法官初步批准丰田汽车无故加速诉讼案和解协议

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透旧金山12月28日 - 一美国法官周五初步批准了丰田汽车 11亿美元赔偿的和解方案.消费者因车辆突然无故加速蒙受损失,对丰田发起集体诉讼.
美国加州圣安娜(Santa Ana)地区法官James Selna本周宣布这项和解协议,并计划6月召开对于这项协议的终审听证会.和解方案包括丰田向原告支付5亿美元现金,为其安装刹车优先系统并提供价值约6亿美元的客户支持服务.
原告律师Steve Berman称对法官Selna判决感到满意.丰田汽车发言人Julie Hamp表示该公司对于法官批准和解方案感到高兴.
此次和解涉及的车辆,包括从1998至2010年生产的约1,600万辆丰田、雷克萨斯和Scion品牌汽车.丰田公司高管一直坚持称,电子节气门控制系统未发生故障,而将问题归咎于脚垫不合规格以及加速踏板不够灵活.
美国公路交通安全管理局(NHTSA)和美国航空暨太空总署(NASA)发布的研究显示,无故加速案例和丰田电子节气门控制系统间并不存在联系.
丰田在2009至2011年间因无故加速问题召回车辆,对该公司产品质量稳定性与安全性的声誉造成了损害.
不过该公司2012年前11个月销量大涨了近29%,同期业界销售增幅为14%.丰田美国市场份额也从2011年的12.7%上升到了14.4%.(完)
(编译 洪曦; 审校 程琳)
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