丰田拟在2020年左右推出半自动驾驶汽车

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京10月6日 - 丰田汽车(7203.T)称，公司计划到2020年左右上市可在高速公里上自动变道、并线和超车的汽车。丰田欲在自动驾驶汽车领域迎头赶上。
丰田周二向媒体展示其最新的安全技术性能。该公司还表示，未来上述车型可让驾驶者一键启动或关闭自动驾驶模式。
丰田指出，今年将在日本发布三款配有“智能交通系统”（ITS）技术的车型。该技术允许车辆与车辆以及车辆与基础设施之间进行通信，以利用传感器技术提醒驾驶人员潜在的危险。
该公司称，上周在日本市场推出的face-lifted版皇冠是全球首款使用ITS技术的车型。年底将在日本市场推出的第四代混合动力普锐斯将是上述三款车型的其中之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。