日本个股：丰田拟在2020年左右推出半自动驾驶汽车

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月8日 - 丰田汽车 称，公司计划到2020年左右上市可在高速公里上自动变道、并线和超车的汽车。丰田欲在自动驾驶汽车领域迎头赶上。

丰田周二向媒体展示其最新的安全技术性能。该公司还表示，未来上述车型可让驾驶者一键启动或关闭自动驾驶模式。

丰田指出，今年将在日本发布三款配有“智能交通系统”（ITS）技术的车型。该技术允许车辆与车辆以及车辆与基础设施之间进行通信，以利用传感器技术提醒驾驶人员潜在的危险。

该公司称，上周在日本市场推出的face-lifted版皇冠是全球首款使用ITS技术的车型。年底将在日本市场推出的第四代混合动力普锐斯将是上述三款车型的其中之一。（完）