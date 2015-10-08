日本个股：丰田拟在2020年左右推出半自动驾驶汽车

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月8日 - 丰田汽车 称，公司计划到2020年左右上市可在高速公里上自动变道、并线和超车的汽车。丰田欲在自动驾驶汽车领域迎头赶上。
丰田周二向媒体展示其最新的安全技术性能。该公司还表示，未来上述车型可让驾驶者一键启动或关闭自动驾驶模式。
丰田指出，今年将在日本发布三款配有“智能交通系统”（ITS）技术的车型。该技术允许车辆与车辆以及车辆与基础设施之间进行通信，以利用传感器技术提醒驾驶人员潜在的危险。
该公司称，上周在日本市场推出的face-lifted版皇冠是全球首款使用ITS技术的车型。年底将在日本市场推出的第四代混合动力普锐斯将是上述三款车型的其中之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选