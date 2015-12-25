丰田汽车前11个月销量全球最高 连续第五个月超过大众

路透东京12月25日 - 日本丰田汽车(7203.T)截至11月累计销售量连续第五个月高于大众汽车(VOWG_p.DE)，使丰田在2015年有望继续保持销量冠军的头衔。而德国大众则因为排放造假丑闻销售受到影响。