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国际财经 | 2015年 12月 25日 星期五 14:43 BJT

丰田汽车前11个月销量全球最高 连续第五个月超过大众

路透东京12月25日 - 日本丰田汽车(7203.T)截至11月累计销售量连续第五个月高于大众汽车(VOWG_p.DE)，使丰田在2015年有望继续保持销量冠军的头衔。而德国大众则因为排放造假丑闻销售受到影响。

丰田汽车周五表示，1-11月集团汽车总销售量921万辆，同期大众汽车为910万辆。今年7月以来，丰田的年内累计销售量一直高于大众汽车。

本月稍早，大众汽车公布11月大众品牌汽车销售量同比下滑2.2%，延续了10月以来的下滑之势。10月是大众承认某些柴油车排放造假以来的首个整月销售数据。

1-11月丰田汽车的集团销售量同比下滑1.0%，同期大众汽车的集团销量下滑1.7%。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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