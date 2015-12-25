丰田汽车前11个月销量全球最高 连续第五个月超过大众

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京12月25日 - 日本丰田汽车(7203.T)截至11月累计销售量连续第五个月高于大众汽车(VOWG_p.DE)，使丰田在2015年有望继续保持销量冠军的头衔。而德国大众则因为排放造假丑闻销售受到影响。
丰田汽车周五表示，1-11月集团汽车总销售量921万辆，同期大众汽车为910万辆。今年7月以来，丰田的年内累计销售量一直高于大众汽车。
本月稍早，大众汽车公布11月大众品牌汽车销售量同比下滑2.2%，延续了10月以来的下滑之势。10月是大众承认某些柴油车排放造假以来的首个整月销售数据。
1-11月丰田汽车的集团销售量同比下滑1.0%，同期大众汽车的集团销量下滑1.7%。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。