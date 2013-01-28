日本个股: 丰田2012年全球汽车销量排名第一,超过通用和大众汽车

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透东京1月28日 - 日本丰田汽车 在2012年重新赢回全球汽车销量最高的桂冠,销售量超过通用汽车 和福斯汽车(大众汽车, Volkswagen),并创下纪录高位.
丰田汽车周一表示,公司去年在全球总计售出975万辆汽车,较2011年大增22.6%,并创下公司建立75年以来的最高销售纪录.丰田在2011年曾饱受压力,美国的召回事件以及日本地震和泰国洪水造成的供应链中断,都给其带来巨大冲击.
丰田集团的上述销量包括了大发汽车 和日野汽车 两个品牌.丰田自有品牌的汽车销量为872万辆,雷克萨斯(Lexus)豪车亦包含在内.
通用汽车2012年共售出928万辆,较2011年增长2.9%.大众汽车2012年售出907万辆,较2011年增长11.2%.(完)
(编译 高琦 审校 田建华)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)