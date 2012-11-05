丰田汽车第二季净利增长逾两倍 但中国销量受重创

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 丰田汽车将财年净利预估上调至7,800亿日圆
* 7-9月净利为32亿美元,较上年同期增长逾两倍
* 1-9月重夺全球销量最大车商地位
* 公布第二季业绩前,丰田股价上涨2.2%
路透东京11月5日电---日本丰田汽车(7203.T)将全年净利预估上调至97亿美元,尽管该公司在中国的销量受两国领土纠纷引发公众抗议的重创.中国是全球最大的汽车销售市场.
9月和10月丰田及其在中国两家合资企业的汽车销量减少近半数.上月本田汽车(7267.T)在中国的销量蒸发超过一半,而日产汽车(7201.T)也骤降41%.
上周本田汽车将全年净利预估下调五分之一,因考虑到中国销量的损失.日产汽车周二公布7-9月业绩时料也有类似举动.丰田汽车由於财测一向较为保守,而且对中国市场倚重较少,因此有将财测上调的空间.
中国是全球最大的汽车市场,对丰田营收的贡献约为12%,远远低於对日产的27%和本田的20%.中日东海岛屿争端在中国引发反日情绪,使现代汽车(005380.KS)和宝马汽车(BMWG.DE)趁机扩大市场份额.
丰田将截止明年3月会计年度的净利预估较先前上调2.6%,至7,800亿日圆.该公司表示,全年营业利润或为1.05万亿(兆)日圆,稍高於之前预估的1万亿.
7-9月净利增长逾两倍至2,579亿日圆(合32亿美元),得益於北美和东南亚市场的稳定表现,该数据高於汤森路透I/B/E/S访问的六位分析师的预估均值2,288亿日圆.一年之前,日系车商仍在从3月地震和海啸的影响中恢复.
**在美国市场创佳绩**
丰田10月在其第一大市场美国的销量同比上升16%,帮助公司及旗下高端品牌雷克萨斯(Lexus)的市场份额从12.3%达到13.9%.
丰田中型家庭轿车品牌凯美瑞(Camry)10月在美销量排名第三,仅次于福特(F.N)的F系列皮卡车和通用(GM.N)的雪佛兰西维拉多(Chevy Silverado),领先本田的雅阁(Accord)和日产的Altima.
丰田及其集团公司1-9月在全球共售出740万辆汽车,击败通用和大众(福斯汽车)(VOWG.DE),销量跃居第一.丰田从2008-2010年一直是全球销量最大的汽车商,今年有望重新夺回桂冠.该公司此前从一系列危机中复苏,包括全球金融危机与产品召回,到自然灾害和中日领土争端等.
丰田周一下调了不含多数中国业务在内的全球全年产量预估,从880万辆削减至875万辆.
丰田股价今年累计上涨25%,轻松胜过本田仅涨4.5%与日产持平的表现.周一公布业绩前,该股上涨2.2%至六周最高收位.丰田目前市值近1,350亿美元,几乎是本田、日产和现代汽车的总和.
**到了改变的时候**
丰田一直在极力削减成本,该公司曾开辟出一条批量生产优质车的道路,但後因在美国SUV和卡车市场拓展步伐过快而受挫,期间日圆升值也是影响因素.现在,投资者希望看到丰田解决核心问题的真正迹象.一如丰田社长丰田章男所言:必须造出"更好的汽车".
核心的汽车业务虽再次帮丰田赚到钱,但获利能力远不及其金融服务业务.後者仅占营收的5%,却贡献了25%的营业利润.
副社长加藤光久8月时表示,"我们正在做出许多改变,希望藉由产品来加以证明,希望大家能够再稍作等待."
"以目前的产品阵容,丰田要再度称霸市场并不容易.公司需要改善整体的产品吸引力,包括设计和行驶质量,"IHS Automotive驻东京的汽车分析师Masatoshi Nishimoto表示.
**更加积极**
改变的迹象之一,是丰田在近期车款上尝试了更具争议的设计.比如,部分Lexus豪华车款上所采用的纺锤式水箱罩,让车子有了更大胆及活泼的外观.
"我们开始思考如何生产出引人注目的汽车,而不是大家都能接受却没有独特性的汽车,"丰田设计师Ryo Ikeda表示.
另一个迹象是丰田新全球架构(TNGA),在该新架构下,丰田同时开发数款使用更多共同零组件的车款,既能生产更好品质的汽车又节省成本.共享零组件意味着供应商可以减少生产种类而提高数量,进而降低单价.丰田员工表示,该架构专注在三个平台,每个平台负责8-10款车型.
分析师表示,第一款将完全在TNGA下开发的汽车为改良版Prius,定於2014年底推出,之後是在2016年左右将推出的小型车Vitz及下一代Camry.
随着全球市场不断发展变化,丰田正计划加强在新兴市场的根基,计划到2015年将在中国的销量倍增至180万辆.该公司已将东南亚定位成日本之後的"第二基地".(完)
--编译 李春喜/王翔琼/戴素萍;审校 田建华/隋芬
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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