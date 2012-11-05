丰田汽车第二季净利增长逾两倍 但中国销量受重创

* 丰田汽车将财年净利预估上调至7,800亿日圆

* 7-9月净利为32亿美元,较上年同期增长逾两倍

* 1-9月重夺全球销量最大车商地位

* 公布第二季业绩前,丰田股价上涨2.2%

路透东京11月5日电---日本丰田汽车(7203.T)将全年净利预估上调至97亿美元,尽管该公司在中国的销量受两国领土纠纷引发公众抗议的重创.中国是全球最大的汽车销售市场.

9月和10月丰田及其在中国两家合资企业的汽车销量减少近半数.上月本田汽车(7267.T)在中国的销量蒸发超过一半,而日产汽车(7201.T)也骤降41%.

上周本田汽车将全年净利预估下调五分之一,因考虑到中国销量的损失.日产汽车周二公布7-9月业绩时料也有类似举动.丰田汽车由於财测一向较为保守,而且对中国市场倚重较少,因此有将财测上调的空间.

中国是全球最大的汽车市场,对丰田营收的贡献约为12%,远远低於对日产的27%和本田的20%.中日东海岛屿争端在中国引发反日情绪,使现代汽车(005380.KS)和宝马汽车(BMWG.DE)趁机扩大市场份额.

丰田将截止明年3月会计年度的净利预估较先前上调2.6%,至7,800亿日圆.该公司表示,全年营业利润或为1.05万亿(兆)日圆,稍高於之前预估的1万亿.

7-9月净利增长逾两倍至2,579亿日圆(合32亿美元),得益於北美和东南亚市场的稳定表现,该数据高於汤森路透I/B/E/S访问的六位分析师的预估均值2,288亿日圆.一年之前,日系车商仍在从3月地震和海啸的影响中恢复.

**在美国市场创佳绩**

丰田10月在其第一大市场美国的销量同比上升16%,帮助公司及旗下高端品牌雷克萨斯(Lexus)的市场份额从12.3%达到13.9%.

丰田中型家庭轿车品牌凯美瑞(Camry)10月在美销量排名第三,仅次于福特(F.N)的F系列皮卡车和通用(GM.N)的雪佛兰西维拉多(Chevy Silverado),领先本田的雅阁(Accord)和日产的Altima.

丰田及其集团公司1-9月在全球共售出740万辆汽车,击败通用和大众(福斯汽车)(VOWG.DE),销量跃居第一.丰田从2008-2010年一直是全球销量最大的汽车商,今年有望重新夺回桂冠.该公司此前从一系列危机中复苏,包括全球金融危机与产品召回,到自然灾害和中日领土争端等.

丰田周一下调了不含多数中国业务在内的全球全年产量预估,从880万辆削减至875万辆.

丰田股价今年累计上涨25%,轻松胜过本田仅涨4.5%与日产持平的表现.周一公布业绩前,该股上涨2.2%至六周最高收位.丰田目前市值近1,350亿美元,几乎是本田、日产和现代汽车的总和.

**到了改变的时候**

丰田一直在极力削减成本,该公司曾开辟出一条批量生产优质车的道路,但後因在美国SUV和卡车市场拓展步伐过快而受挫,期间日圆升值也是影响因素.现在,投资者希望看到丰田解决核心问题的真正迹象.一如丰田社长丰田章男所言:必须造出"更好的汽车".

核心的汽车业务虽再次帮丰田赚到钱,但获利能力远不及其金融服务业务.後者仅占营收的5%,却贡献了25%的营业利润.

副社长加藤光久8月时表示,"我们正在做出许多改变,希望藉由产品来加以证明,希望大家能够再稍作等待."

"以目前的产品阵容,丰田要再度称霸市场并不容易.公司需要改善整体的产品吸引力,包括设计和行驶质量,"IHS Automotive驻东京的汽车分析师Masatoshi Nishimoto表示.

**更加积极**

改变的迹象之一,是丰田在近期车款上尝试了更具争议的设计.比如,部分Lexus豪华车款上所采用的纺锤式水箱罩,让车子有了更大胆及活泼的外观.

"我们开始思考如何生产出引人注目的汽车,而不是大家都能接受却没有独特性的汽车,"丰田设计师Ryo Ikeda表示.

另一个迹象是丰田新全球架构(TNGA),在该新架构下,丰田同时开发数款使用更多共同零组件的车款,既能生产更好品质的汽车又节省成本.共享零组件意味着供应商可以减少生产种类而提高数量,进而降低单价.丰田员工表示,该架构专注在三个平台,每个平台负责8-10款车型.

分析师表示,第一款将完全在TNGA下开发的汽车为改良版Prius,定於2014年底推出,之後是在2016年左右将推出的小型车Vitz及下一代Camry.

随着全球市场不断发展变化,丰田正计划加强在新兴市场的根基,计划到2015年将在中国的销量倍增至180万辆.该公司已将东南亚定位成日本之後的"第二基地".(完)

--编译 李春喜/王翔琼/戴素萍;审校 田建华/隋芬

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