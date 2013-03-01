丰田2月在华销量同比锐减45.7%

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海3月1日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五表示，公司以及在中国的合资公司2月在华售出36,300辆汽车，较上年同期下滑45.7%。
1月在华销量同比增长23.5%，不过由于长达一周的春节假期影响，数据有所失真。
在春节假期期间，中国汽车市场的展示厅在大部分时间都会关闭。去年春节在1月，而今年在2月。
丰田在给记者的文本信息中称，1-2月合计汽车销量为10.88万辆，较上年同期下降13.3%。
日产汽车(7201.T)的中国业务主管周二表示，1-2月销量同比下降约20%。
受中日领土争端影响，日本汽车制造商在华的销售情况去年底受到严重冲击。
虽然销售情况正在好转，但部分行业专家表示，只要外交关系仍然紧张，日本品牌就可能在中国面临一些阻力。
丰田的目标是今年在华销量达到90万辆，较上年同期增长7.1%。(完)
(编译 田建华/王翔琼; 审校 高琦)
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