丰田2月在华销量同比锐减45.7%

路透上海3月1日 - 日本丰田汽车(7203.T)周五表示，公司以及在中国的合资公司2月在华售出36,300辆汽车，较上年同期下滑45.7%。

1月在华销量同比增长23.5%，不过由于长达一周的春节假期影响，数据有所失真。

在春节假期期间，中国汽车市场的展示厅在大部分时间都会关闭。去年春节在1月，而今年在2月。

丰田在给记者的文本信息中称，1-2月合计汽车销量为10.88万辆，较上年同期下降13.3%。

日产汽车(7201.T)的中国业务主管周二表示，1-2月销量同比下降约20%。

受中日领土争端影响，日本汽车制造商在华的销售情况去年底受到严重冲击。

虽然销售情况正在好转，但部分行业专家表示，只要外交关系仍然紧张，日本品牌就可能在中国面临一些阻力。

丰田的目标是今年在华销量达到90万辆，较上年同期增长7.1%。(完)

(编译 田建华/王翔琼; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。