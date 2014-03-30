丰田因安全气囊问题召回逾12万辆Avalon轿车

路透底特律3月28日 -丰田汽车(7203.T)称在全球召回约124,050辆Avalon大型轿车，以修复可能导致前方安全气囊意外启用的电路问题。此次召回车辆大多在美国。

丰田周四表示，此次召回2003年和2004年款Avalon汽车，是由于其他电子零件的电噪音可能导致气囊控制模块的某些电路受损。除了气囊问题，座椅安全带的预紧器也可能意外启动。

丰田发言人表示，公司收到一份轻微伤害报告，但没有造成事故或人员死亡。

丰田称，经销商将为汽车气囊控制模块加装一个电噪音过滤器，以解决发现的问题。

发言人称，此次召回的汽车中，约有119,000辆在美国出售，约4,000辆在中东出售，还有分别在加拿大和中国卖出的1,000辆和50辆汽车。

丰田表示，将给相关车主发邮件通知召回事宜。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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