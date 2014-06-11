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国际财经 | 2014年 6月 11日 星期三 14:49 BJT

丰田汽车因安全气囊隐患在日本召回约65万辆汽车

路透东京6月11日 - 丰田汽车(7203.T)周三宣布，将在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊充气装置存在隐患。

丰田、本田、日产和宝马等汽车生产商2013年总计召回360万辆汽车，因安全气囊充气装置可能爆炸。这些安全气囊由日本高田株式会社(Takata Corp)(7312.T) 生产。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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