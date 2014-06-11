丰田汽车因安全气囊隐患在日本召回约65万辆汽车

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京6月11日 - 丰田汽车(7203.T)周三宣布，将在日本召回约65万辆汽车，因安全气囊充气装置存在隐患。
丰田、本田、日产和宝马等汽车生产商2013年总计召回360万辆汽车，因安全气囊充气装置可能爆炸。这些安全气囊由日本高田株式会社(Takata Corp)(7312.T) 生产。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。