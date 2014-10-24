丰田汽车确认出售特斯拉股份 未披露细节

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透东京10月24日 - 丰田汽车(7203.T)周五表示，已出售对电动车厂商特斯拉(TSLA.O)的部分持股，但表示将继续研究未来与特斯拉可能进行的合作。
丰田汽车未透露售股时间和数量。日本经济新闻周五首先报导此事。
“我们将继续与特斯拉保持良好关系，”丰田发言人Ryo Sakai称，并表示丰田定期回顾投资时作出这一出售决定。
丰田在2010年5月对特斯拉投资5,000万美元，随后特斯拉在当年6月进行首次公开发行(IPO)。(完)
(编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透首尔4月28日 - 美国总统特朗普对路透称将“重新谈判或终止”美韩自由贸易协定后，韩国政府官员表示，该国将采取“观望”立场。
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。