丰田汽车确认出售特斯拉股份 未披露细节

路透东京10月24日 - 丰田汽车(7203.T)周五表示，已出售对电动车厂商特斯拉(TSLA.O)的部分持股，但表示将继续研究未来与特斯拉可能进行的合作。

丰田汽车未透露售股时间和数量。日本经济新闻周五首先报导此事。

“我们将继续与特斯拉保持良好关系，”丰田发言人Ryo Sakai称，并表示丰田定期回顾投资时作出这一出售决定。

丰田在2010年5月对特斯拉投资5,000万美元，随后特斯拉在当年6月进行首次公开发行(IPO)。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)

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