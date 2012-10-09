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中国财经 | 2012年 10月 9日 星期二 15:32 BJT

丰田汽车9月在华销量同比大跌近50%

路透10月9日电---根据丰田汽车一位发言人,该公司9月中国销量较去年同期大跌48.9%,凸显出中国爆发反日活动对日系品牌的影响之大.

丰田汽车驻北京发言人Takanori Yokoi称,9月丰田及两家本地合资企业销售总量为约44,100辆.

今年1-9月,丰田及合资企业汽车销量较去年同期增长4.6%,达到约640,200辆.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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