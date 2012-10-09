丰田汽车9月在华销量同比大跌近50%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透10月9日电---根据丰田汽车一位发言人,该公司9月中国销量较去年同期大跌48.9%,凸显出中国爆发反日活动对日系品牌的影响之大.
丰田汽车驻北京发言人Takanori Yokoi称,9月丰田及两家本地合资企业销售总量为约44,100辆.
今年1-9月,丰田及合资企业汽车销量较去年同期增长4.6%,达到约640,200辆.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
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路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。