丰田料夺下上半年全球销量冠军头衔 通用及大众紧追其后

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
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路透东京7月26日 - 根据截至周五止各家公司公布的2013上半年销售数据，日本丰田汽车(7203.T)看来将保住全球销量冠军宝座，领先通用汽车(GM.N)及大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)，因该公司海外销售创历史新高。
丰田汽车表示，集团今年前六个月销售总计达491.1万辆，较上年同期下滑1.1%，因日本节能汽车补助告终导致国内销售转弱，但是该公司最大市场--美国的销售则相当强劲。
相较之下，通用汽车1-6月销售成长4%，卖出逾485万辆的轿车及轻型卡车，同时大众汽车销售成长5.5%至470万辆。
不过大众汽车的销量数据并未包含旗下的Scania及MAN品牌，1-6月间Scania卖出37,980辆车，而MAN要到本月稍晚才会公布数据。近几年来，MAN上半年的销售量介于6-7万辆间。
丰田汽车销量一度在2011年落居全球第三，当时供应链受到日本及泰国等地的灾害打击，同时连串召回事件使其品质形象受创，不过该公司在2012年重新夺回全球销量王座，而在2008-2010年间则是连续称霸车坛。
丰田汽车的集团销售数字还包含大发汽车7262.T及日野汽车(7205.T)的销售。(完)
(编译 张明钧; 审校 郑茵)
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