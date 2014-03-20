丰田12亿美元和解金或成为美国调查通用汽车的样板

路透华盛顿/底特律3月19日 -丰田汽车(7203.T)将付出创纪录的12亿美元的和解金，了结其关于车辆安全问题的刑事调查。而这个案例可能给美国正对通用汽车(GM.N)展开的类似调查设下样板。

丰田与美国司法部达成的和解协议中，包括丰田承认误导美国消费者，导致驾驶即使想减速也无法阻止车子暴冲。

与此同时，通用汽车也正因未妥善处理其车辆点火装置瑕疵，涉及导致多起死亡案例而遭到调查。通用13年前就发现有瑕疵，但直到上月才召回超过160万辆车。官员说，丰田付出的代价是美国对车商此类惩处案当中最高金额。

“我希望而且预期，本案将成为未来企业涉及类似情况时的前例，”美国司法部长霍尔德(Eric Holder)在记者会中说。

霍尔德不愿针对通用讨论，但也出席记者会的曼哈顿检察长PreetBharara突然出现口误，把丰田的个案说成是通用。但他很快就纠正自己。

丰田和解案无疑是汽车安全倡议者的一大胜利，他们多年来主张对忽视汽车安全的车商施以刑事制裁。

尽管丰田汽车公司没有任何个人被起诉，但本案是美国48年前通过汽车安全法之后，第一宗和汽车安全有关的联邦刑事案件。

“这代表如果车商隐瞒瑕疵，高管就得小心会被关进监狱去，”非营利组织Public Citizen前任董事长JoanClaybrook说。该组织主张严格的安全标准。

丰田北美地区法律长Christopher Reynolds发表声明称，这项和解让公司能够摆脱一段不幸的过往。

而通用汽车发言人则不愿评论通用是否也会因循丰田和解案为前例。

丰田表示将为本项和解在本财年提列税后12亿美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉/王冠中)

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