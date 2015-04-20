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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 11:22 BJT

丰田今年将在中国推出混动版雷凌和卡罗拉

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月19日 - 日本丰田汽车 计划今年在中国推出两款混合动力车型。

丰田周日称，今年下半年将在中国推出混合动力版雷凌（Levin Hev）和卡罗拉（Corolla）。

混合动力版雷凌将由丰田与广汽的合资企业生产，混合动力版卡罗拉则由丰田与一汽的合资企业生产。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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