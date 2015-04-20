丰田今年将在中国推出混动版雷凌和卡罗拉

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月19日 - 日本丰田汽车 计划今年在中国推出两款混合动力车型。
丰田周日称，今年下半年将在中国推出混合动力版雷凌（Levin Hev）和卡罗拉（Corolla）。
混合动力版雷凌将由丰田与广汽的合资企业生产，混合动力版卡罗拉则由丰田与一汽的合资企业生产。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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