丰田周五将决定是否买断大发剩余股权--时事社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月28日 - 时事社报导称，日本丰田汽车(7203.T)和大发汽车7262.T周五将在董事会会议上决定，丰田是否要买断大发汽车以成为全资子公司。
丰田周三表示，考虑买断尚未持有的大发股权。目前丰田持有大发51.2%的股权，收购剩余股权将耗费约30亿美元。
完全控股将帮助丰田更为有效地利用大发品牌，并降低大发的采购成本，去年大发是丰田集团中品牌中表现最弱的一个。(完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。