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国际财经 | 2016年 1月 28日 星期四 11:50 BJT

丰田周五将决定是否买断大发剩余股权--时事社

路透东京1月28日 - 时事社报导称，日本丰田汽车(7203.T)和大发汽车7262.T周五将在董事会会议上决定，丰田是否要买断大发汽车以成为全资子公司。

丰田周三表示，考虑买断尚未持有的大发股权。目前丰田持有大发51.2%的股权，收购剩余股权将耗费约30亿美元。

完全控股将帮助丰田更为有效地利用大发品牌，并降低大发的采购成本，去年大发是丰田集团中品牌中表现最弱的一个。(完)

(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)

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