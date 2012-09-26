丰田汽车10月将暂停在华生产汽车--朝日新闻

路透东京9月26日电---朝日新闻周三报导,日本丰田汽车(7203.T)已向主要零部件生产商说明,10月期间暂停在中国的汽车生产,因中国反日情绪令需求受损.

该报称,丰田汽车还计划10月份暂停从日本对中国的全部汽车出口.该报未引述消息来源.

丰田汽车在东京的发言人未立即证实这项报导.

另外,日产汽车(7201.T)周三称,将提前三天从9月27日开始暂停在中国合资企业的汽车生产,原计划停产时间为9月30日至10月7日.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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