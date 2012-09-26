丰田汽车10月将暂停在华生产汽车--朝日新闻

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透东京9月26日电---朝日新闻周三报导,日本丰田汽车(7203.T)已向主要零部件生产商说明,10月期间暂停在中国的汽车生产,因中国反日情绪令需求受损.
该报称,丰田汽车还计划10月份暂停从日本对中国的全部汽车出口.该报未引述消息来源.
丰田汽车在东京的发言人未立即证实这项报导.
另外,日产汽车(7201.T)周三称,将提前三天从9月27日开始暂停在中国合资企业的汽车生产,原计划停产时间为9月30日至10月7日.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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