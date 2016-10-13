丰田和铃木汽车拟探究技术结盟的可能性

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月12日 - 日本丰田汽车(7203.T)和铃木汽车(7269.T)表示，计划探究可能的结盟，指称因有科技上的挑战及必须赶上全球汽车业的整并潮。
丰田大举投资自动驾驶功能的研发以及移动用途人工智能；而对成本很在乎的铃木，则尚未宣布如何竞逐汽车新科技的重要战略计划。
两家公司表示，他们才刚开始讨论可能的合作事宜，因此关于合作的领域都还没有定案。
然铃木汽车会长铃木修表示，公司正在努力迎头赶上快速的研发速度。他在记者会上表示，“汽车产业的研发日新又新。未来看来危机四伏。”
丰田与铃木若结盟，将是汽车产业益发整合的最新一例。日产汽车(7201.T)在5月时宣布计划取得三菱汽车(7211.T)的控股权。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。