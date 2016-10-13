丰田和铃木汽车拟探究技术结盟的可能性

路透东京10月12日 - 日本丰田汽车(7203.T)和铃木汽车(7269.T)表示，计划探究可能的结盟，指称因有科技上的挑战及必须赶上全球汽车业的整并潮。

丰田大举投资自动驾驶功能的研发以及移动用途人工智能；而对成本很在乎的铃木，则尚未宣布如何竞逐汽车新科技的重要战略计划。

两家公司表示，他们才刚开始讨论可能的合作事宜，因此关于合作的领域都还没有定案。

然铃木汽车会长铃木修表示，公司正在努力迎头赶上快速的研发速度。他在记者会上表示，“汽车产业的研发日新又新。未来看来危机四伏。”

丰田与铃木若结盟，将是汽车产业益发整合的最新一例。日产汽车(7201.T)在5月时宣布计划取得三菱汽车(7211.T)的控股权。(完)