丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判

路透东京2月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)与铃木汽车(7269.T)周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。

这一表态使得两家日本汽车制造商向结盟走近一步，这或可使铃木获得丰田的技术，反过来丰田也能获益于铃木在印度市场的有利地位。

“丰田和铃木已经同意，共同致力于业务合作的早期实现，”两家公司的一份联合公告稿称。

对丰台而言，若能介入铃木在印度联系紧密的供应链，则有助于其在印度开发和出售更多的为当地市场量身定做的主流车型。(完)