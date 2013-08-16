埃及政局动荡 丰田和铃木暂停在该国生产活动--报道

路透8月16日 - 日本经济新闻报导，丰田汽车(7203.T)和铃木汽车(7269.T)周四已暂停在埃及的汽车生产，因埃及政局动荡。

该报称，住友电气工业(5802.T)也从埃及撤走了日本外派员工。

日本经济新闻称，丰田汽车暂停了一家代工厂的运营。该工厂主要生产Fortuner运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。

该报援引丰田汽车一位负责公关的高管话称，周五将决定是否恢复运营，此后则要看埃及局势进展。

2012年丰田汽车在埃及生产了大约1,500辆Fortuner汽车。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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