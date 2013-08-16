日本个股：丰田和铃木汽车暂停在埃及的生产，因该国政局动荡--日经

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月16日 - 日本经济新闻报导，丰田汽车 和铃木汽车 周四已暂停在埃及的汽车生产，因埃及政局动荡。
该报称，住友电气工业 也从埃及撤走了日本外派员工。
日本经济新闻称，丰田汽车暂停了一家代工厂的运营。该工厂主要生产Fortuner运动型多功能车(运动休旅车,SUV)。
该报援引丰田汽车一位负责公关的高管话称，周五将决定是否恢复运营，此后则要看埃及局势进展。
2012年丰田汽车在埃及生产了大约1,500辆Fortuner汽车。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。