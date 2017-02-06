版本:
中国
国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 08:17 BJT

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经

路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车(7203.T)与铃木汽车 (7269.T)接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。

日经报导称，两家公司可能最快在周一宣布协议。

日经称，合作还将涵盖开发和采购等领域，包括信息技术应用，以及国内外零部件资源共享。

铃木和丰田旗下大发汽车将继续以各自品牌出售汽车，以避免反垄断法相关风险。日经称两公司将合作设法避开触犯反垄断风险。

由于不在正常工作时间，丰田和铃木未立即对报导进行回应。(完)

(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐