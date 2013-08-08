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中国财经 | 2013年 8月 8日 星期四 12:07 BJT

丰田将召回34.2万辆Tacoma皮卡车

路透底特律8月7日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，将召回34.2万辆Tacoma皮卡车，以维修有瑕疵的安全带。

受影响车型为配备后绞链式后门的Tacoma Access Cabs，生产年份为2004年到2011年。

丰田称，部分车辆的前座安全带螺丝可能松动，造成安全带失去作用。

丰田将透过邮件通知受影响客户。(完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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