丰田将召回34.2万辆Tacoma皮卡车

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透底特律8月7日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，将召回34.2万辆Tacoma皮卡车，以维修有瑕疵的安全带。
受影响车型为配备后绞链式后门的Tacoma Access Cabs，生产年份为2004年到2011年。
丰田称，部分车辆的前座安全带螺丝可能松动，造成安全带失去作用。
丰田将透过邮件通知受影响客户。(完)
(编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。