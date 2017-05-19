丰田等四家车商同意以5.53亿美元 和解高田气囊集体诉讼

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透华盛顿5月18日 - 根据周四提交的法院文件，有四家汽车生产商同意以5.53亿美元，和解与高田(7312.T)缺陷气囊气体发生器有关的集体诉讼。
丰田汽车(7203.T)在和解案中负担的金额为2.785亿美元，宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)为1.31亿美元，马自达为7,600万美元，斯巴鲁(Subaru)(7270.T)则为6,800万美元。律师表示，针对本田汽车(7267.T)、福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)所提起的诉讼则尚未和解。
高田气囊气体发生器存在缺陷，已在全球造成至少16人死亡，和超过180人受伤。有19家主要汽车大厂在全球召回约1亿个发生器。
四家汽车生产商在联合声明中表示，“鉴于高田召回的规模、范围和严重性”，它们同意和解，但并不承认有过失责任。汽车厂商表示，该和解案若获佛罗里达州法官核准，将由一位法院任命的管理人来监督。
1月时，高田同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。[nL4S1F504R](完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。