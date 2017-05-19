丰田等四家车商同意以5.53亿美元 和解高田气囊集体诉讼

路透华盛顿5月18日 - 根据周四提交的法院文件，有四家汽车生产商同意以5.53亿美元，和解与高田(7312.T)缺陷气囊气体发生器有关的集体诉讼。

丰田汽车(7203.T)在和解案中负担的金额为2.785亿美元，宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)为1.31亿美元，马自达为7,600万美元，斯巴鲁(Subaru)(7270.T)则为6,800万美元。律师表示，针对本田汽车(7267.T)、福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)所提起的诉讼则尚未和解。

高田气囊气体发生器存在缺陷，已在全球造成至少16人死亡，和超过180人受伤。有19家主要汽车大厂在全球召回约1亿个发生器。

四家汽车生产商在联合声明中表示，“鉴于高田召回的规模、范围和严重性”，它们同意和解，但并不承认有过失责任。汽车厂商表示，该和解案若获佛罗里达州法官核准，将由一位法院任命的管理人来监督。

1月时，高田同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。[nL4S1F504R](完)