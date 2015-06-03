福特称丰田正在研究其SDL车载智能手机应用接口

路透6月3日 - 福特汽车(F.N)称，丰田汽车(7203.T)正在研究SmartDeviceLink（SDL）开源版福特AppLink，以便将智能手机应用融入汽车。

通过仪表板按钮、显示屏和声音识别技术，SDL技术可将智能手机应用与车辆连接。

福特在声明中称，丰田正在参与SDL项目，并在研究与福特和Livio的进一步合作关系。Livio是福特的全资子公司，是SDL软件的项目维护方。

福特称，公司于2013年2月开发了SDL软件，以完善其开源版Applink车载智能手机应用接口。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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