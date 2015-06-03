福特称丰田正在研究其SDL车载智能手机应用接口

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透6月3日 - 福特汽车(F.N)称，丰田汽车(7203.T)正在研究SmartDeviceLink（SDL）开源版福特AppLink，以便将智能手机应用融入汽车。
通过仪表板按钮、显示屏和声音识别技术，SDL技术可将智能手机应用与车辆连接。
福特在声明中称，丰田正在参与SDL项目，并在研究与福特和Livio的进一步合作关系。Livio是福特的全资子公司，是SDL软件的项目维护方。
福特称，公司于2013年2月开发了SDL软件，以完善其开源版Applink车载智能手机应用接口。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。