福特称丰田正在研究其SDL车载智能手机应用接口

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月3日 - 福特汽车 称，丰田汽车 正在研究SmartDeviceLink（SDL）开源版福特AppLink，以便将智能手机应用融入汽车。
通过仪表板按钮、显示屏和声音识别技术，SDL技术可将智能手机应用与车辆连接。
福特在声明中称，丰田正在参与SDL项目，并在研究与福特和Livio的进一步合作关系。Livio是福特的全资子公司，是SDL软件的项目维护方。
福特称，公司于2013年2月开发了SDL软件，以完善其开源版Applink车载智能手机应用接口。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。