丰田出清特斯拉持股 因双方已结束合作关系

路透东京6月3日 - 丰田汽车(7203.T)周六表示，至2016年底已出清所持有的特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)股份，因其与特斯拉共同开发电动车的合作关系划下句点。

丰田汽车之前以5,000万美元收购特斯拉约3%股份。

丰田汽车发言人Ryo Sakai表示，至2016年底止，该公司已出售所有特斯拉持股，这是例行定期投资检讨的一部份。丰田最初是在2014年卖出了部份特斯拉持股。

“我们与特斯拉的开发伙伴关系已经结束一阵子了，由于这方面没有新的进展，我们认为卖掉剩余持股的时机已到，”他表示。(完)