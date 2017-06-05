丰田出清特斯拉持股 因双方已结束合作关系

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月3日 - 丰田汽车(7203.T)周六表示，至2016年底已出清所持有的特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)股份，因其与特斯拉共同开发电动车的合作关系划下句点。
丰田汽车之前以5,000万美元收购特斯拉约3%股份。
丰田汽车发言人Ryo Sakai表示，至2016年底止，该公司已出售所有特斯拉持股，这是例行定期投资检讨的一部份。丰田最初是在2014年卖出了部份特斯拉持股。
“我们与特斯拉的开发伙伴关系已经结束一阵子了，由于这方面没有新的进展，我们认为卖掉剩余持股的时机已到，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。