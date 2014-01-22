（修正）丰田汽车警告称可能重新考虑在泰国的进一步投资

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路透东京1月21日 -日本汽车厂商丰田汽车(7203.T)警告有可能重新考虑在泰国的进一步投资，这种表态似乎是对拖延日久的泰国政治危机表达深深的挫败感，但该公司不大可能很快削减在泰国的业务。

直到最近，像丰田汽车、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)这样的企业还大多表示，曼谷的反政府抗议活动虽已进入第三个月，但对这些公司在当地的业务影响不大。

然而丰田汽车却突然唱起了反调，其泰国分公司负责人周一表示，公司可能重新考虑原定最多6.09亿美元的投资计划，如果继续受到动荡局势的拖累，甚至还有可能减产。

“在以往，日本公司甚至在面临洪水和政治动荡局势时仍继续在泰国投资，”一位消息人士周二表示。

“且不管投资可能出现怎样的情况，这个讯息本身就是一个警讯。”

泰国政府周二宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，试图限制反政府示威者封锁曼谷的行动。

汽车制造是泰国第三大产业，占国内生产总值(GDP)的逾10%，其年产量约为250万辆，被誉为“东方的底特律”。

日本汽车制造商几十年来一直向泰国投资，且已开始依靠泰国作为其出口中心。他们同时占据着泰国汽车市场约80%的份额。泰国是东南亚最大的汽车市场。

日本汽车制造商短期内不太可能把生产迁出泰国，因为该国在其全球制造策略中具有举足轻重的地位。

**出口中心**

丰田生产的每10辆汽车中就有一辆来自泰国，该公司计划投资约200亿泰铢(6.09亿美元)，未来三到四年将年产能提高20万辆，至100万辆。

日产汽车和三菱汽车(7211.T)也都将泰国作为小型汽车的生产中心，这些汽车不仅出口到邻近的其它东南亚国家，也出口到日本。

Roland Berger Strategy Consultants的Shingo Ikeda表示，但较长期来看，当前的政治动荡可能促使汽车厂商分散其制造基地。

未来几年印尼料将取代泰国，成为东南亚最大的汽车市场，而且是最可能的替代制造基地。日本汽车厂商已在印尼生产汽车，当地劳工成本相对低廉。

“和过去丰田完全倚赖泰国的情况不同，如今丰田有更多的转圜余地，可以把原先计划在泰国扩大的产能转向印尼，”东京都市大学教授暨汽车产业专家Ryuichiro Inoue表示。

但任何的转变都无法一夕之间进行。鉴于汽车厂商对泰国的投资庞大，泰国暂时仍将是主要的制造基地，且受惠于强大的供应商网路及员工训练有素。

目前，除了丰田外，其他日本汽车厂商表示，其将维持在泰国的投资计划。

马自达发言人士Misato Kobayashi表示，“持续把泰国当作我们重要海外制造业基地的立场没有改变。”

日产正投资110亿泰铢(3.35亿美元)在泰国建造第二座工厂，将在3月底前投产。本田也在当地盖了第二座汽车工厂，投资额为172亿泰铢，预计2015年投产。马自达正在兴建造价2.5亿美元的传动系统厂。(完)

(编译 郑茵/许娜/戴素萍 审校 徐文焰/张涛)

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