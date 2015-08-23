出于安全顾虑 丰田天津港工厂停产延长至下周三

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京8月22日 - 日本丰田汽车(7203.T)周六表示，天津港附近的工厂至少要停产到下周三，因为爆炸地点还在起火，令人担心安全问题。
丰田汽车在邮件中称，“只有确认工厂和周围环境安全，员工感觉可以安全地上班时，我们才会恢复业务运行。”
丰田称，这次爆炸使大约4,700辆丰田和雷克萨斯品牌的汽车受损，由于凹痕和玻璃破碎，这些车将不会再出售。
丰田在天津的工厂原定停产到周三，但由于安全问题，又延长到周六。丰田在天津港附近有两条汽车装配线，还有一条在该市的其他区。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。