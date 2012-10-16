丰田汽车下周将削减天津工厂产量--日经

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透东京10月16日电---日本经济新闻周二报导称,日本丰田汽车(7203.T)下周将关闭天津工厂的部分生产线,因中日领土争端导致中国市场对其汽车的需求下降.
报导称,丰田计划把其中国10月总产量削减至上年同期的一半,而且未来几个月可能进一步减产.
报导称,天津工厂三条生产线中的两条,将从10月22日开始关闭一周,将会影响皇冠(Crown)和锐志(Reiz)的产量.第三条生产线生产威驰(Vios)等小型车,将在10月22日和26日停产两天.报导称,天津工厂2011年汽车产量为50万辆.
9月丰田的中国市场销量同比下降48.9%,本田汽车(7267.T)在中国销量减少40.5%.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
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路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京2月24日 - 两位消息人士周五透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。