丰田汽车下周将削减天津工厂产量--日经

路透东京10月16日电---日本经济新闻周二报导称,日本丰田汽车(7203.T)下周将关闭天津工厂的部分生产线,因中日领土争端导致中国市场对其汽车的需求下降.

报导称,丰田计划把其中国10月总产量削减至上年同期的一半,而且未来几个月可能进一步减产.

报导称,天津工厂三条生产线中的两条,将从10月22日开始关闭一周,将会影响皇冠(Crown)和锐志(Reiz)的产量.第三条生产线生产威驰(Vios)等小型车,将在10月22日和26日停产两天.报导称,天津工厂2011年汽车产量为50万辆.

9月丰田的中国市场销量同比下降48.9%,本田汽车(7267.T)在中国销量减少40.5%.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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