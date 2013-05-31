调查：欧洲基金经理5月超配股票程度为两年来最高

路透伦敦5月30日 - 欧洲基金经理5月重仓持有股票的水平创下两年来最高，同时减持债券与现金，因为他们益发相信，各央行将会继续挹注廉价资金以支持经济复苏。

路透对20名欧洲大陆基金经理展开的月度调查显示，股票在他们5月全球平衡投资组合中的比重达到47.5%，为2月以来最高，且高于4月的46.7%。

目前他们超配股票的程度为2011年3月以来最高。

调查还显示，欧洲基金经理连续第二个月减持债券，从4月的39.4%降至39.2%。现金比重从7.3%降为6.9%。

“眼下，央行可能继续实施经济支持举措，经济活动充足以及缺乏理想的投资替代品，令投资者维持风险偏好，”瑞银全球资产管理公司的分析师Boris Willems表示。

此次调查在5月21日-28日之间进行，在此期间有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快降低货币政策刺激力度的担忧，打压全球股市指数.MIWD00000PUS脱离五年高点。

然而，日本央行与欧洲央行表态称，流动性供应将继续开放，安抚了投资者的情绪。

受访者将北美股票配比提高至36.5%，为1月以来最高。日股投资比重从2009年7月高位8.0%降至7.9%。

投资者超配全球金融类股的程度最高，同时减持非必需消费、保健以及资讯科技(IT)服务类股。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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