丰田汽车将投资优步 初期着眼汽车租赁业务

路透旧金山5月24日 - 丰田汽车(7203.T)周二表示，将投资叫车服务业者优步(Uber)，这是汽车制造业者将潜在新兴竞争对手纳为合作伙伴、客户、及珍贵资料来源的一系列高调行动中的最新一个。

两家公司在联合声明中指出，丰田和优步将会创办新的租赁选项，优步的司机可以从丰田金融服务(Toyota Financial Services)获得灵活的租赁条件，利用从优步赚取的收益来支付租赁款项。

丰田和优步并未公布投资规模，但结盟的内容将不仅止于汽车销售。

两家公司表示，“将分享知识库，并加快各自的研发行动。”丰田和优步都在研究自动驾驶车辆等技术，这些技术将可把出行者与不同的运输模式连接在一起。(完)