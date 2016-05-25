丰田汽车将投资优步 初期着眼汽车租赁业务

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透旧金山5月24日 - 丰田汽车(7203.T)周二表示，将投资叫车服务业者优步(Uber)，这是汽车制造业者将潜在新兴竞争对手纳为合作伙伴、客户、及珍贵资料来源的一系列高调行动中的最新一个。
两家公司在联合声明中指出，丰田和优步将会创办新的租赁选项，优步的司机可以从丰田金融服务(Toyota Financial Services)获得灵活的租赁条件，利用从优步赚取的收益来支付租赁款项。
丰田和优步并未公布投资规模，但结盟的内容将不仅止于汽车销售。
两家公司表示，“将分享知识库，并加快各自的研发行动。”丰田和优步都在研究自动驾驶车辆等技术，这些技术将可把出行者与不同的运输模式连接在一起。(完)
(编译 张明钧; 审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。