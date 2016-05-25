丰田汽车将投资优步 初期着眼汽车租赁业务

丰田汽车周二表示，将投资叫车服务业者优步(Uber)，这是汽车制造业者将潜在新兴竞争对手纳为合作伙伴、客户、及珍贵资料来源的一系列高调行动中的最新一个。两家公司在联合声明中指出，丰田和优步将会创办新的租赁选项，优步的司机可以从丰田金融服务获得灵活的租赁条件，利用从优步赚取的收益来支付租赁款项。路透