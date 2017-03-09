专访：日本丰田汽车可能推迟英国投资决策 观望英国退欧条款

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透日内瓦3月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)的一位高管周三告诉路透，可能推迟做出是否在英国工厂生产下一代Auris车型的决定，视英国退欧谈判结果再做打算。
丰田目前在英国北部的伯纳斯顿工厂生产其Auris掀背车和Avensis，并最早将于明年决定是否在该厂生产新款Auris。
由于英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示将退出欧盟单一市场，并可能一并退出关税同盟，汽车制造商担心可能面临出口关税。
“到2018年时我们可能不得不做出决定，但这不意味着开始投资，”执行副总裁Didier Leroy在日内瓦车展上告诉路透。
被问及丰田是否可能延长当前的生产周期、等到英国退欧条款明朗之后再做决策时，Didier Leroy表示并无此计划，“但这是可能的。”
丰田计划在2019年左右停产现在的Auris车型。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”