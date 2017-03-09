专访：日本丰田汽车可能推迟英国投资决策 观望英国退欧条款

2015年3月，日内瓦车展上的丰田Auris混合动力车型。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透日内瓦3月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)的一位高管周三告诉路透，可能推迟做出是否在英国工厂生产下一代Auris车型的决定，视英国退欧谈判结果再做打算。

丰田目前在英国北部的伯纳斯顿工厂生产其Auris掀背车和Avensis，并最早将于明年决定是否在该厂生产新款Auris。

由于英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示将退出欧盟单一市场，并可能一并退出关税同盟，汽车制造商担心可能面临出口关税。

“到2018年时我们可能不得不做出决定，但这不意味着开始投资，”执行副总裁Didier Leroy在日内瓦车展上告诉路透。

被问及丰田是否可能延长当前的生产周期、等到英国退欧条款明朗之后再做决策时，Didier Leroy表示并无此计划，“但这是可能的。”

丰田计划在2019年左右停产现在的Auris车型。(完)