丰田汽车副社长承诺生产线续留英国 勉力渡过退欧冲击

路透东京10月27日 - 日本丰田汽车(7203.T)副社长Didier Leroy指出，英国选择退出欧盟的决定，或许会影响丰田在欧洲的竞争力，但丰田不认为这将促使生产线移出英国。

Leroy本周在东京向记者表示，他“相信英国政府在谈判协议以减轻英国退欧冲击时，将对所有企业提供公平待遇。”

在英国营运的企业担心英国逐渐走向所谓的“硬退欧”，这将使英国无法进入欧盟的单一市场，英国向欧盟出口的汽车将面临高达10%的关税。

日本车企去年在英国的产量占该国汽车产量的近一半，现在面临就如何在退欧后的英国保持竞争力的决策，因他们将会受到任何关税上升的影响。

兼任丰田欧洲业务主管的Leroy称，丰田将不得不改善整体业绩，以抵消关税上升的影响，“因为客户不会接受为此买单”。

“若是有了交易税，就竞争力而言，会产生很大的负面影响，”Leroy就周四的报导对记者置评称。他表示，保持竞争力和自由进入欧盟市场，对英国的业务至关重要。

“但与此同时，这意味着我们应当放弃(在英国的生产)吗？...我可以告诉大家，我们不会因为这么做更容易，而放弃并转至他国(生产)。在我们的英国工厂，我们有拼搏精神，有人们的信任。”

丰田在位于英格兰中部地区的德比郡(Derbyshire)工厂生产Avensis和Auris，该工厂去年的产量约为19万辆，其中的75%销往欧盟，在英国的销量仅占10%。

Leroy表示，虽然丰田一直在与竞争车厂扩大合作以开发新技术，但目前侧重点并不在并购上。

丰田本月稍早表示考虑与铃木汽车(7269.T)合作，而数月之前刚刚完成对Daihatsu Motor的买断。该公司与马自达(7261.T)和德国宝马(BMWG.DE)也有伙伴关系。

“这里我们并不是讨论并购，实际上是在讨论合作，”Leroy说，所指的是与铃木的磋商。(完)