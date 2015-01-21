丰田汽车预计今年销量下滑 因重要市场需求低迷（更新版）

路透东京1月21日 - 丰田汽车(7203.T)周三非同寻常地预期，今年汽车销量或将下降，从而可能将行业桂冠拱手让给德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)，因为日本、印尼和其他重要市场的需求下滑。

该预估凸显出公司社长丰田章男努力让该公司从追求销量，转向循序渐进但保证盈利的增长模式转变的决心。在此之前，丰田汽车在2008年全球金融危机后曾深受产能过剩问题的困扰。

丰田汽车表示，预计2015年集团全球销量下降约1%至1,015万辆。该数字中包括丰田旗下大发汽车7262.T及日野汽车(7205.T)。

丰田汽车一位发言人表示，该公司至少从2000年之后就未曾预计年度销量会下滑。除了在2011年因天灾短暂停工，而在该年年中修正过年度预估销量。而丰田在2009年也曾经未提供初步预估数据，当时是因金融危机的不确定性。

社长丰田章男已经宣布，该公司新厂兴建计划将冻结三年到2015/16财年为止，将把焦点放在帮公司瘦身以及追求更多盈利，尽管丰田在2012年就击败通用汽车(GM.N)，重夺销量第一的宝座。

丰田预计其中国市场销量将减少一半，丰田2014年在中国未达成销售目标，因受到经济放缓及中日政治关系紧张的影响。

相反地，中国这个全球最大汽车市场，却帮助对手大众汽车去年成长4.2%至1,014万辆。大众汽车大胆积极的扩张计划，或将助其在今年超越丰田，提前在自定的2018年期限之前称霸市场。

丰田预计，母公司的汽车销量将增长0.4%至918万辆，日本市场销量下降7%至145万辆，去年日本调高消费税已对需求造成冲击。海外市场销量增加2%至773万辆，这要归功于美国市场表现稳健。

2014年集团销量成长3%至1,023.1万辆。

丰田在东南亚最大经济体--印尼市场销售在去年下滑11%。印尼调降燃料补助之后，预计其2015年汽车市场仍将疲弱不振。(完)

(编译 徐文焰/李婷仪 审校 王丽鑫/艾茂林)

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