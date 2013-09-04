丰田在美国、欧洲和日本召回36.9万辆汽车

路透东京9月4日 - 丰田汽车(7203.T)正在全球范围内召回约20万辆混合动力的运动型多功能车(运动休旅车/SUV)，包括雷克萨斯RX400h，原因是这些车混合动力系统逆变器(变频器)有问题。

丰田汽车还表示，由于引擎组装过程存在问题，还另外召回约16.9万辆汽车，包括雷克萨斯GS350及IS350。

丰田发言人Shino Yamada表示，目前两起召回案中所涉及车辆尚未报告有事故或损伤。

由于混合动力系统逆变器问题，丰田在北美召回约14.1万辆汽车，在欧洲召回37,000辆，在日本召回15,000辆。

召回车辆涉及2005年3月至2011年6月期间生产的雷克萨斯SUV车RX400h ，以及在2005年2月至2007年5月生产的汉兰达(Highlander)SUV。

丰田在声明中称，混合动力系统中逆变器所用的晶体管，可能会受热损害，从而导致车辆停下。

另外，由于引擎组装过程的瑕疵，丰田召回2005年7月至2011年7月生产的雷克萨斯GS350，以及2005年8月至2011年6月间生产的雷克萨斯IS350，还有2010年6月至2011年7月间生产的雷克萨斯IS350C。

关于引擎组装的问题，丰田在北美召回约10.6万辆车，日本召回59,000辆。丰田同时在日本召回皇冠(Crown)及Mark X系列的特定车款。

丰田发言人拒绝对召回成本置评。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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