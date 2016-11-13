丰田与美国皮卡车主就生锈诉讼达成最高34亿美元的和解

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月12日 - 原告律师在法院文件中表示，丰田汽车(7203.T)已同意与美国皮卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)车主因车架生锈问题所提起的联邦集体诉讼达成最高34亿美元的和解。
根据法院文件，该提议的和解案包括了约150万辆Tacoma小型皮卡、Tundra全尺寸皮卡以及Sequoia运动型车，这些车辆被控防锈不足，可能导致严重腐蚀到危及结构完整性的地步。
在法院文件中原告律师支持和解案，以每辆车约1.5万美元成本计算计，更换车架的金额约为33.75亿美元，而检测费用以每辆车60美元计算将达约9,000万美元。
根据和解条件，丰田将在租售日起12年内对车辆将进行检测，决定是否公司承担费用更换车架，或向垫付费用更换车架的车主进行补偿。 (完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。