丰田与美国皮卡车主就生锈诉讼达成最高34亿美元的和解

路透11月12日 - 原告律师在法院文件中表示，丰田汽车(7203.T)已同意与美国皮卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)车主因车架生锈问题所提起的联邦集体诉讼达成最高34亿美元的和解。

根据法院文件，该提议的和解案包括了约150万辆Tacoma小型皮卡、Tundra全尺寸皮卡以及Sequoia运动型车，这些车辆被控防锈不足，可能导致严重腐蚀到危及结构完整性的地步。

在法院文件中原告律师支持和解案，以每辆车约1.5万美元成本计算计，更换车架的金额约为33.75亿美元，而检测费用以每辆车60美元计算将达约9,000万美元。

根据和解条件，丰田将在租售日起12年内对车辆将进行检测，决定是否公司承担费用更换车架，或向垫付费用更换车架的车主进行补偿。 (完)