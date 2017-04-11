丰田汽车将对其肯塔基工厂投资13.3亿美元

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透4月10日 - 日本丰田汽车(7203.T)表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。
美国总统特朗普的贸易政策存在不确定性。他的贸易政策可能会影响部分日本企业的资本支出计划。
特朗普在丰田发表的声明中称，“丰田对肯塔基工厂的13亿美元投资进一步显示出，制造业者对当前的经济环境有信心。”
肯塔基工厂雇佣约8,200名工人，丰田汽车近来在新款凯美瑞(Camry)推出前将员工总数增加了逾700人。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。