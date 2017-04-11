丰田汽车将对其肯塔基工厂投资13.3亿美元

路透4月10日 - 日本丰田汽车(7203.T)表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。

美国总统特朗普的贸易政策存在不确定性。他的贸易政策可能会影响部分日本企业的资本支出计划。

特朗普在丰田发表的声明中称，“丰田对肯塔基工厂的13亿美元投资进一步显示出，制造业者对当前的经济环境有信心。”

肯塔基工厂雇佣约8,200名工人，丰田汽车近来在新款凯美瑞(Camry)推出前将员工总数增加了逾700人。(完)