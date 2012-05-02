丰田在美销售劲升 通用亦调高展望

4月5日，在2012纽约国际车展上展出的2013款丰田Avalon。 REUTERS/Allison Joyce

* 2012年余下时间成长可能较第一季放慢

* 克莱斯勒美国公司4月销售上升20%,丰田增长11.6%

* 通用汽车,福特4月降幅小於预期

路透底特律5月1日电---美国4月汽车销售增长2.3%,受到丰田汽车(7203.T)和克莱斯勒强劲升势的推动,因美国消费者考虑替换旧车,且整体美国经济显示走强迹象.

美国4月汽车销售年率达1,440万辆,符合汤森路透调查中受访分析师的预估,亦与3月相当,但稍稍低於今年第一季1,460万辆的年率.

汽车销售是反映美国人消费需求的先行指标之一,这部分也被证明是美国经济的一个亮点.虽然有迹象显示整体美国经济可能在丧失增长动能,但汽车厂商表示,他们依然持乐观看法.

丰田汽车销售主管Bob Carter认为,"依然有许多好坏不一的迹象,"但他表示,消费者对新车的积压需求再加上丰田即将推出的新车型,将推动今年的销售.

"我们正在非常密切地关注消费者信心和消费者景气,"他说,"两种指标都有所改善,我们将开始看到越来越多消费者来到汽车展示厅."

根据Autodata,克莱斯勒和丰田4月在美国市场的占有率升幅最大,而通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)当月市占率均走低.

浏览主要汽车制造商美国小型汽车销量图表,请点选(link.reuters.com/buz87s)

丰田销量大增11.6%,受助于凯美瑞(Camry)三厢轿车和普锐斯(Prius)混合动力车型引领的乘用车销售.克莱斯勒销量则劲升20%,因300三厢轿车等车型表现抢眼.

通用汽车和福特均公布4月销量降幅低於预期.通用汽车销量下跌8.2%,福特销量则下滑5%.

通用汽车还将整体汽车行业全年销量展望上调至1,450万辆.按预估区间的高端计算,通用汽车预计2012年销量将比2011年高出13.3%.

"尽管市场市场会出现一些不利因素,像欧债危机或是围绕油价的不确定性,但是我们仍预计未来经济将逐步好转."通用汽车销售总监Don Johnson在电话会议上对分析师和记者表示.

分析师和通用汽车均警告称,未来几个月美国汽车销量增速将会慢于第一季.第一季时的汽车销量增幅甚至超过了最乐观的预估.

**消费者买兴高涨**

汽车业在经历2009年几近瓦解的局面後,现在正处於恢复当中.

Edmunds.com表示,尽管消费者优惠降至将近七年内最低水平,但汽车业上月整体销售仍然跳增.通用称其最新款Chevrolet Sonic和Buick Verano帮助其每辆车平均售价提高约150美元.

"这是消费者购买热情高涨的最佳明证,车商并未感到太大压力,无须仰赖优惠措施来保持销售畅旺,"Edmunds.com分析师Jessica Caldwell说.

在此之前,美国汽车业第一季表现即优於市场预估,受惠于天气较温暖以及大宗销售跳增,但分析师称这些因素无法在未来数月重现.

分析师及公司高层表示,2012年第二季销售速度将比第一季放慢.

全年销售方面,通用预估美国整体汽车销量介於1,400万-1,450万辆,高於其上次预估的1,350万-1,400万辆.2011年时约为1,280万辆.

福特则维持其先前预估,认为2012年美国整体汽车销售将介於1,450万-1,500万辆,其中包括中型及重型卡车.轻型车销售预估料为1,420万-1,450万辆,大多数车商将轻型车视为销售指标.

**日历因素令4月销售日减少**

今年前四个月中,乘用车销量增长15%,轻型卡车销量上升5.5%.在此期间,美国汽油平均价格接近每加仑4美元的纪录高位.

克莱斯勒公布,销量增长20%至141,165辆,较上年同期的117,225辆大幅增长.该公司为美国第三大汽车生产商,由意大利汽车厂商菲亚特(Fiat SpA)FIA.MI控股.

克莱斯勒4月销量增长得益於克莱斯勒300型轿车等车型.此外,该公司亦向经销商提供销售奖励.

通用汽车和福特表示,两家公司4月销量较上年同期减少,主要是因为该月的销售天数减少了三天,这种情况在过去10年中只出现过两回.经工作日调整,福特4月销量增长7%,通用汽车也升3%.若亦按此计算,丰田汽车的销量更是大涨25.5%.

通用汽车4月新车销量降至213,387辆,其中大宗销售下降25%.福特新车销量为180,350辆,上年同期为189,778辆.

丰田销售的上涨也归因於上年同期的销量下降,当时受日本3月11日地震和海啸灾害的影响,美国库存供应开始出现短缺.

通用汽车股价周二收高1.3%报23.31美元;福特汽车下跌0.4%报11.23美元.(完)

--编译 郑茵/洪曦/李婷仪;审校 徐文焰

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